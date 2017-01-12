УФНС: Получить ИНН можно в любом налоговом органе на территории Российской федерации

С 1 января 2017 года физическое лицо может подать заявление о постановке на учет в любом налоговом органе на территории РФ. Соответствующие поправки внесены в пункт 7 статьи 83 Налогового кодекса РФ Федеральным законом от 03.07.2016 № 243-ФЗ. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе УФНС России по Хабаровскому краю.

Принцип экстерриториальности при предоставлении государственных услуг налоговыми органами является одним из основных в деятельности ФНС России.

С 9 января 2017 года налоговые органы Хабаровского края, обслуживающие физических лиц, начали прием заявлений о постановке на учет физического лица и выдачу ему свидетельства о постановке на учет независимо от места жительства (места пребывания) физического лица.

УФНС России по Хабаровскому краю информирует, что заявление о постановке на учет может быть представлено в любой налоговый орган при личном визите, направлено по почте или через сеть Интернет.

Свидетельство о постановке на учет и уведомления о постановке и снятии с учета формируются и выдаются физическому лицу в том налоговом органе, в который было представлено заявление.

При этом действующий принцип учета физического лица в налоговом органе по месту жительства (месту пребывания – при отсутствии места жительства на территории Российской Федерации) сохраняется.