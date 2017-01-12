Ёще две ледовые переправы открылись в Хабаровском крае

В Хабаровском крае начали работать еще две ледовые переправы. Новые зимники оборудовали в Амурском и Тугуро-Чумиканском районах. Теперь безопасно переправляться через Амур смогут жители Амурска и села Вознесенское, а из села Алгазея можно будет добраться до поселка Чумикан. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Как сообщили в ГУ МЧС по краю, в настоящее время в регионе уже действует 10 ледовых дорог. По одной переправе находится в Верхнебуреинском, Комсомольском, Николаевском, имени Лазо, Амурском и Тугуро-Чумканском районах, по две – в Охотском и районе имени Полины Осипенко. Всего же в этом году планируется открыть 30 проездов.

Спасатели напомнили, что переправы обустраивают местные власти лишь там, где толщина покрова рек и озер позволяет автомобильному транспорту проехать по льду. Перед этим ледовые дороги обследуют на безопасность, после чего выдают заключение.

Крепкий покров на водоемах Хабаровского края еще не установился. Важно помнить, что пересекать реки и озера разрешается только в специальных местах. С ноября в регионе уже произошла череда происшествий на льду, приведших к гибели людей.