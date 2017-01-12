План основных мероприятий города Хабаровска на 13 января 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 13 января 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

13 января

Прием мэром города журналистов, посвященный Дню российской печати. Городской дворец культуры, ул. Ленина, 85. 12.00.

Открытое первенство города по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе. Хабаровская городская Федерация прыжков на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе, ул. Волочаевская, 188. 11.00. Информация по тел. 47-05-73. Гумовский Михаил Петрович.