В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 13 января 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
13 января
Прием мэром города журналистов, посвященный Дню российской печати. Городской дворец культуры, ул. Ленина, 85. 12.00.
Открытое первенство города по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе. Хабаровская городская Федерация прыжков на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе, ул. Волочаевская, 188. 11.00. Информация по тел. 47-05-73. Гумовский Михаил Петрович.
Последние новости
Предыдущие новости
- Весенняя вакцинация против клещевого энцефалита началась в Хабаровске - 12/01/2017 06:22
- Пять самолётов задерживаются с вылетом из аэропорта Хабаровска - 12/01/2017 05:22
- Ёще две ледовые переправы открылись в Хабаровском крае - 12/01/2017 04:44
- УФНС: Получить ИНН можно в любом налоговом органе на территории Российской федерации - 12/01/2017 02:32
- Пенсионная система: что ждёт жителей Хабаровского края в 2017 году - 12/01/2017 01:44