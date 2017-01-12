Получить ДВ-гектар в Хабаровском крае можно за 22 дня – Юрий Чайка

В Хабаровском крае в настоящее время 1061 гражданин получил земельный участок по программе «Дальневосточный гектар». Всего же с начала реализации федерального закона о «дальневосточном гектаре» от желающих поступило более трёх тыс заявок.

Как сообщает, первый заместитель председателя правительства края по вопросам инвестиционной, территориальной и промышленной политики Юрий Чайка дал высокую оценку этим показателям.

«По нашей оценке, это один из лучших показателей на Дальнем Востоке. По тому количеству участков мы пока находимся на четвёртом месте. Но мы не соревнуемся по количеству с другими регионами, мы – за качество обработки заявок граждан, а по этому показателю – мы первые. Очень важно, чтобы жители Хабаровского края успели до 1 февраля воспользоваться своим правом получить земельные участки, которые они хотят, чтобы им не пришлось вступить в конкуренцию уже со всем населением России, у которого появится право взять бесплатно гектар на Дальнем Востоке с 1 февраля», – отметил Юрий Чайка.

На сегодняшний день на территории края средний срок предоставления земельных участков гражданам составляет 22 календарных дня. При том, что действующим законодательством установлено 33 рабочих дня.

«В этот срок уполномоченный орган должен предоставить участок гражданину. Сегодня по краю это количество дней гораздо ниже. Отдельные районы, к примеру, Амурский, отрабатывают и рассматривают заявления в гораздо меньший срок – 13 дней. Этот район шёл пилотным в проекте и уже успел наработать хороший опыт предоставления земельных участков. В среднем по краю сегодня немного выше срок, это связано с тем, что уполномоченные органы отрабатывают с гражданами все вопросы, которые возникают в ходе рассмотрения заявлений о предоставлении земли. Например, если где-то границы участков накладываются на ранее предоставленные, приходится искать новый или сдвигать границы имеющегося, чтобы не отказать гражданину», – сказала и.о. заместителя Председателя Правительства края – министра инвестиционной и земельно-имущественной политики края Ирина Серова.

Напомним, стать обладателем своего гектара может каждый совершеннолетний житель Хабаровского края. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале государственных услуг и подать заявление на сайте программы. Сегодня принять участие в уникальном национальном проекте могут только дальневосточники. Но уже с 1 февраля 2017 года такую возможность получат все жители страны.

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка во время совещания по подготовке к реализации третьего этапа проекта «Дальневосточный гектар» отметил, что необходимо обеспечить людей, желающих получить гектар, дополнительными мерами поддержки, которые сейчас имеются в разных органах государственной власти. ИА «Хабаровский край сегодня»