Сегодня в Дальневосточном медицинском университете открылся Международный фестиваль спорта среди вузов ДФО «Физическая культура и спорт – вторая профессия врача». Помимо участников из Хабаровска, Владивостока и Благовещенска, участие в нем также принимают студенты Харбинского университета. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
В течение двух дней, на площадках медицинского университета и академии физкультуры, 140 студентов-участников будут соревноваться в сдаче трех упражнений из комплекса ГТО, а также в баскетболе, дартсе, шахматах, настольном теннисе, гиревом спорте, волейболе.
«Помогая другим, врач должен и сам быть физически здоров, а для этого необходимо заниматься физической культурой и спортом. Через такие фестивали мы привлекаем молодежь к спорту, популяризируем здоровый образ жизни. Кроме того, спорт сближает студентов из разных регионов России и зарубежья, помогает находить взаимопонимание между людьми и продвигает дружеские взаимоотношения между государствами», - сказал директор КГАУ «Хабаровский краевой центр развития спорта» Александр Чудин.
Церемония закрытия и награждение победителей и призеров дальневосточного фестиваля состоится завтра в 14.30 в универсальном зале ДВГМУ.
Победители в каждом виде спорта отправятся на финальный этап Всероссийского спортивного фестиваля среди студентов медиков, который в конце апреля пройдет в Казани.
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