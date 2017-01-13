Информация городской диспетчерской службы на 13 января 2017 года

По состоянию на 7.00 часов 13 января в Хабаровске нет отключений отопления, холодного и горячего водоснабжения. Газом заправлено 12 ГРУ или 45,27 тонны топлива. В городе не работает 108 лифтов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работало 72, а ночью – 43 единицы техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 20,32 кубометров мусора и 710 кубометров снега. На хабаровские трассы высыпано 1230,6 тонны песчано-соляной смеси. За нарушение правил парковки эвакуировано 23 автомобиля.

По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 56 ДТП, зафиксировано 2 пожара и 1 возгорание, на пульт «03» поступило 890 вызовов. Сегодня утром на маршруты вышло 379 единиц транспорта: 39 трамваев, 20 троллейбусов, 320 автобусов.