Завершился основной этап реконструкции подземного пешеходного перехода на ЖД вокзале Хабаровска. Как рассказал начальник ДВЖД Николай Маклыгин, завершен самый сложный этап работ – модернизация основной части подземного перехода, которая проходит под путями станции Хабаровск-1.
- Мы закрывали для движения по три пути, нужно было вскрывать земляное полотно для качественного ремонта. Эту часть проекта уже прошли и сегодня ведется внутренняя отделка, - уточнил Николай Маклыгин.
Подземный переход будет соединен лифтом с залами ожидания вокзала, оборудован эскалаторами, современной системой вентиляцией и кондиционирования, информационно-справочной навигацией. Также в рамках реконструкции тоннеля на станции Хабаровск-1 отремонтируют посадочные платформы. Завершить работы планируется в августе 2017 года, ко Дню железнодорожника.
Подземный переход - самый капиталоемкий объект реконструкции в пассажирском комплексе ДВЖД за последние годы. Инвестиции в обновление тоннеля длиной 116 метров оцениваются в 640 млн руб. ИА «Хабаровский край сегодня».
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