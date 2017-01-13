В связи с изменением Жилищного кодекса с 01.01.2017 года, ПАО «ДЭК» прекращает начисление ОДН в квитанциях за электроэнергию, выставляемых гражданам, проживающим в многоквартирных жилых домах Хабаровского края. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе филиала ПАО "ДЭК"-"Хабаровскэнергосбыт".
Исключение составляют дома, где выбрана непосредственная форма управления либо способ управления не выбран вообще. Это связано с тем, что с 01.01.2017 г. норматив на электрическую энергию, необходимую на содержание мест общего пользования, управляющие компании должны включить в квитанции на оплату за содержание и ремонт, причем, размер норматива на ОДН в квитанциях должен быть указан отдельной строкой
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