Изменён порядок расчётов за электроэнергию в Хабаровском крае

В связи с изменением Жилищного кодекса с 01.01.2017 года, ПАО «ДЭК» прекращает начисление ОДН в квитанциях за электроэнергию, выставляемых гражданам, проживающим в многоквартирных жилых домах Хабаровского края. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе филиала ПАО "ДЭК"-"Хабаровскэнергосбыт".

Исключение составляют дома, где выбрана непосредственная форма управления либо способ управления не выбран вообще. Это связано с тем, что с 01.01.2017 г. норматив на электрическую энергию, необходимую на содержание мест общего пользования, управляющие компании должны включить в квитанции на оплату за содержание и ремонт, причем, размер норматива на ОДН в квитанциях должен быть указан отдельной строкой