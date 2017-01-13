Выбрать места, где будут стоять шкафы с книгами для буккроссинга, предлагают хабаровчанам. В рамках проекта «Читающий Хабаровск» изготовили три шкафа для буккроссинга. Они сделаны из материалов, устойчивых к атмосферным осадкам, пригодны для установки на улице, выполнены в форме больших книг и смогут украсить вид остановок, скверов, парков города.
В голосовании представлены восемь мест, в которых может появится книжный шкаф – это остановки ТОГУ, «Дом ветеранов», «Площадь им. Блюхера», «Ленинградская», «Кафедральный собор», также перед центральным входом в парк им. Ю.А. Гагарина, скверы по ул. Шелеста или перед ДТДиМ «Северное сияние». Оставить свой голос можно, приняв участие в опросе. В настоящее время лидируют парк имени Ю.Гагарина, остановки перед ТОГУ и «Площадь им. Блюхера». ИА «Хабаровский край сегодня»
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