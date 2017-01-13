Ежегодный конкурс молодых учёных и аспирантов стартовал в Хабаровске

Сегодня в Хабаровске стартовал XIX краевой конкурс молодых ученых и аспирантов. Преподаватели, научные сотрудники и аспиранты вузов, академических и научно-исследовательских институтов региона представят свои исследования по различным направлениям.

По данным краевого министерства образования и науки, в этом году для участия в семи конкурсных секциях заявлен 121 проект – на 12 больше, чем год назад. Доклады будут посвящены актуальным вопросам сельскохозяйственных, экономических, технических, химических, гуманитарных, общественных, биологических, медицинских, физико-математических и информационных наук.

Очная защита проектов пройдет сразу в нескольких вузах и научных организациях краевого центра и продлится до 20 января. Первая конференция – «Медицинские и биологические науки» – открылась сегодня в Дальневосточном государственном медицинском университете. С графиком работы всех секций можно ознакомиться в приложении.

«Аспиранты и молодые ученые Хабаровского края традиционно демонстрируют широкие знания и интересные научные подходы. При этом многие доклады сегодня носят междисциплинарный характер – все больше своих исследований молодежь проводит на стыке различных наук», - отметил начальник отдела взаимодействия с вузами и научными организациями минобрнауки региона Алексей Сундуков.

По результатам конкурса будет определено по три победителя в каждой секции. Авторов лучших работ наградят дипломами Губернатора края и денежными премиями.

Ежегодный краевой конкурс молодых ученых и аспирантов проводится в регионе в канун Дня российской науки с 1999 года. За 18 лет его участниками стали свыше 2 тысяч исследователей. Главной целью интеллектуального состязания остается повышение научной активности молодых ученых, поддержка талантливой молодежи. При этом важное требование к претендентам на победу – не только значимость и оригинальность работ, но и возможность их практического применения в экономике или социальной сфере региона.