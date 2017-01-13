План основных мероприятий города Хабаровска на 14 и 15 января 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 14 и 15 января 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

14 января

Церемония награждения участников, в рамках городского фестиваля «Рождество глазами детей». Большой зал Городского дворца культуры, ул. Ленина, 85. 14.00. Информация по тел. 40-88-97. Князева Мария Сергеевна.

Гала-концерт участников, в рамках городского фестиваля «Рождество глазами детей». Большой зал городского дворца культуры, ул. Ленина, 85. 17.00. Информация по тел. 40-88-97. Князева Мария Сергеевна.

Открытие чемпионата города по ездовому спорту (снежные дисциплины). Спортивная база, с. Ильинка. 09.00 – открытие, 12.00 - награждение. Информация по тел. 47-05-73. Гумовский Михаил Петрович.

Открытие открытого первенства города по конькобежному спорту. Стадион «Юность». 12.00. Информация по тел. 47-05-73. Гумовский Михаил Петрович.

Награждение победителей и призеров первенство города по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе. Хабаровская городская Федерация прыжков на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе, ул. Волочаевская, 188. 18.00. Информация по тел. 47-05-73. Гумовский Михаил Петрович.

15 января

Награждение победителей и призеров открытого первенства города по конькобежному спорту. Стадион «Юность». 14.30. Информация по тел. 47-05-73. Гумовский Михаил Петрович.