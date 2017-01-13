Тепло сменит холод на выходных в Хабаровском крае

Холода и сильный ветер, которые пришли в Хабаровск в середине недели завершатся к субботе. Оба выходных дня будут теплыми, но не исключена вероятность небольших снегопадов. Единственное, что может немного омрачить радость потепления – ветер от 7 до 12 м/с.

- В ночь на субботу еще возможны низкие температуры до -24 -25 градусов. А вот с субботы уже начнется кратковременное потепление. Днем будет в районе 11 – 12 градусов ниже нуля. В ночь на воскресенье температура будет не сильно отличаться от субботы – минус 14 – 16. А днем в большинстве регионов температура воздуха будет в пределах -6 -8 градусов, на севере края – 7-12 градусов ниже нуля, - рассказала начальник отдела долгосрочных прогнозов хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева.

По ее словам, температура в Хабаровске на этих выходных будет на 7 – 10 градусов выше нормы. При этом у краевой столицы есть шанс побить исторический максимум. Самое теплое 15 января было в 1953 году. Тогда столбик термометра поднялся до -6,4 градуса. В этом году синоптики обещают -8, с возможностью дальнейшего потепления в течение дня. ИА «Хабаровский край сегодня»