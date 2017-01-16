За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. В населенных пунктах региона за прошедшие сутки зарегистрировано 12 пожаров. На учете в ГИМС состоит 10 ледовых переправ (Верхнебуреинский район – 1, район им. Полины Осипенко – 2, Комсомольский МР- 1, Николаевский МР-1, МР им.Лазо-1, Охотский МР-2, Амурский МР-1, Тугуро-Чумиканский-1). 11.01.2017г. открыто 2 ледовые переправы: через р. Амур г. Амурск- с. Вознесенское Амурский МР и п. Чумикан – п. Алгазея через реку Уда Тугуро-Чумиканского МР. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
Госинспекторами ГИМС осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед подледного лова рыбы. За прошедшие сутки землетрясений на территории края не зарегистрировано. Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.
Работа коммунальных и дорожных служб: 15.01.2017 г. для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи пескогравийной массы и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 101 ед. техники; в г. Хабаровске 2813 чел. 122 ед. тех., вывезено 1695 м3 снега, посыпано ПСС 694,1 т.
Биолого-социальная обстановка: по данным ТУ Роспотребнадзора в период со 02.01.2017 г. по 08.01.2017 г. зарегистрировано 3375 случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Темп снижения заболеваемости по сравнению с прошлой неделей составляет 65.5 %. Эпидпорог по краю не превышен. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом выше эпидемического порога в Бикинском районе.
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Осадки
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Ветер
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Температура
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ночью
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днем
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Хабаровск
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без осадков, на дорогах снежный накат, гололедные явления
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северный 5-10 м/с
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от -15ºС до -17ºС
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от -7ºС до -9ºС
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Южные районы
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без осадков
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западный,
северо-западный 5-10 м/с
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от -13ºС до -20ºС
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от -4ºС до -9ºС
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Центральные районы
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без осадков (Советско-Гаванский, Ванинский р-ны – местами небольшой снег)
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северо-западный, северный 5-13 м/с
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от -10ºС до -30ºС
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от -1ºС до -14ºС
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Северные районы
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без осадков
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северный, северо-западный 5-14 м/с.
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от -7ºС до -19ºС
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от -4ºС до -14ºС
Возникновения неблагоприятных и опасных явлений не прогнозируется.
Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42
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