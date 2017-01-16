Оперативная информация на 16 января 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. В населенных пунктах региона за прошедшие сутки зарегистрировано 12 пожаров. На учете в ГИМС состоит 10 ледовых переправ (Верхнебуреинский район – 1, район им. Полины Осипенко – 2, Комсомольский МР- 1, Николаевский МР-1, МР им.Лазо-1, Охотский МР-2, Амурский МР-1, Тугуро-Чумиканский-1). 11.01.2017г. открыто 2 ледовые переправы: через р. Амур г. Амурск- с. Вознесенское Амурский МР и п. Чумикан – п. Алгазея через реку Уда Тугуро-Чумиканского МР. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Госинспекторами ГИМС осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед подледного лова рыбы. За прошедшие сутки землетрясений на территории края не зарегистрировано. Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Работа коммунальных и дорожных служб: 15.01.2017 г. для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи пескогравийной массы и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 101 ед. техники; в г. Хабаровске 2813 чел. 122 ед. тех., вывезено 1695 м3 снега, посыпано ПСС 694,1 т.

Биолого-социальная обстановка: по данным ТУ Роспотребнадзора в период со 02.01.2017 г. по 08.01.2017 г. зарегистрировано 3375 случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Темп снижения заболеваемости по сравнению с прошлой неделей составляет 65.5 %. Эпидпорог по краю не превышен. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом выше эпидемического порога в Бикинском районе.

Административные районы

Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск без осадков, на дорогах снежный накат, гололедные явления северный 5-10 м/с от -15ºС до -17ºС от -7ºС до -9ºС Южные районы без осадков западный, северо-западный 5-10 м/с от -13ºС до -20ºС от -4ºС до -9ºС Центральные районы без осадков (Советско-Гаванский, Ванинский р-ны – местами небольшой снег) северо-западный, северный 5-13 м/с от -10ºС до -30ºС от -1ºС до -14ºС Северные районы без осадков северный, северо-западный 5-14 м/с. от -7ºС до -19ºС от -4ºС до -14ºС

Возникновения неблагоприятных и опасных явлений не прогнозируется.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

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