Лучших хранителей истории вновь определят в Хабаровске

1 февраля 2017 года начинается прием заявок на участие в смотре-конкурсе «Лучший хранитель истории». Администрация Хабаровска приглашает принять участие в конкурсе представителей органов исполнительной и законодательной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и их структурных подразделений, учреждений, предприятий, учебных заведений, старожилов города; семьи, обладающие личными коллекциями и архивами, связанными с историей нашего города.

От участников ждут интересных и уникальных материалов. Любой из них может раскрыть новые факты истории, что послужит материалом для изучения и создания научных трудов. Смотр-конкурс проходит по пяти номинациям: «Музеи, музейные комнаты, коллекции документов и предметов органов местного самоуправления, учреждений, организаций (в том числе некоммерческих) и предприятий»; «Музеи, музейные комнаты, коллекции документов и предметов высших учебных заведений»; «Музеи, музейные комнаты, коллекции документов и предметов средних специальных и общеобразовательных учреждений»; «Личные коллекции подлинных документов и предметов»; «Архив органа местного самоуправления, учреждения, организации (в том числе некоммерческой) и предприятия, высшего, среднего специального и общеобразовательного учебного заведения».

Победителям и участникам смотра-конкурса будут вручены памятные знаки «Лучший хранитель истории», дипломы, благодарственные письма и денежные премии. Заявки принимаются до 1 марта 2017 года. По вопросам участия в конкурсе можно обращаться в секретариат комиссии по адресу: г. Хабаровск, ул. Калинина, 110, каб. 1, 4, тел.: 32-52-97, 57-71-00, 32-79-22. Дополнительную информацию о смотре-конкурсе можно найти на официальном сайте администрации http://www.khabarovskadm.ru/ и на web-странице архивного отдела http://archive.khabarovskadm. ru .