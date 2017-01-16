Спрос на новые квартиры в Хабаровске упал в три раза

Согласно статистике, в строительной отрасли Хабаровска план прошлого года выполнен на 80 процентов. Это обусловлено тем, что в период экономического кризиса люди предпочитают накапливать капитал, а не вкладывать его в строительство, сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска.

О падении в дальневосточной столице спроса на новые квартиры почти в три раза говорят и застройщики. Решать проблему администрация города планирует за счет совершенствования системы финансирования и возведения малоэтажного и малогабаритного жилья – именно такое сейчас пользуется спросом у населения.

- Элитные квартиры и жилье большой площади теперь не в чести: хабаровчан все больше интересуют малогабаритные, смарт-квартиры и квартиры-студии. Именно на них и будет делаться основная ставка в текущем году, - рассказал директор хабаровского ООО «Фонд жилищного строительства» Алексей Савин.

Но планировать возведение новых домов «Фонд жилищного строительства» пока не торопится, ведь еще не все квартиры реализованы в новостройках 2016 года. К примеру, в домах на улицах Ясной и Трехгорной 20% квартир еще не нашли своих покупателей. Дольщики не спешат вкладывать в строительство жилья в надежде, что стоимость кв метра снизится. Алексей Савин оптимизма горожан не разделяет. По его прогнозам, даже если застройщики не будут поднимать свои расценки, из-за постоянного удорожания строительных материалов, повышения тарифов и стоимости подключения новых объектов к коммуникациям и общегородским сетям цена за «квадраты» не только не опустится, а, напротив, будет расти и сможет составить в текущем году от 55 до 90 тыс рублей (в зависимости от района города и класса постройки). В прошлом году под жилищную застройку в городе отвели около трехсот га земли – почти в 4,5 раза больше, чем раньше.

- Строительные организации на земли зашли, но попали в кризис и не спешат осваивать свои участки. Нам нужно вместе с ними считать и выбираться из этой ситуации. Сегодня трудно делать какие-либо прогнозы, но мы планируем, что 2017 год все-таки не будет для строительства хуже, чем предыдущий – рассчитываем удержаться на прежнем уровне и выйти из положения с небольшим ростом, - прокомментировал вице-мэр Хабаровска Валерий Лебеда ситуацию в строительной отрасли Хабаровска. ИА «Хабаровский край сегодня»