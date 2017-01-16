В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 17 января 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
17 января
Мэрия. Пресс-конференция вице-мэра города В.Ф. Лебеды на тему «Инвестиционный климат города Хабаровска». Большой зал. 11.00.
Краснофлотский район. Совещание с руководителями управляющих компаний, жилищных предприятий и коммунальных служб района «Об оперативной обстановке по ЖКХ в районе». Зал заседаний комитета по управлению районом, ул. Руднева, 43. 09.30. Информация по тел. 79-07-23. Леванова Людмила Ивановна.
Центральный район. Прием граждан по вопросам землепользования (17, 19 января). Комитет по управлению районом, ул. Фрунзе, 60. 09.00. Информация по тел. 40-89-26.
Краснофлотский район. Заседание «круглого стола» на тему «Осуществление воспитательной и профилактической работы с несовершеннолетними, оставшимися без попечения родителей». Машиностроительный техникум, ул. Тихоокеанская, 171. 14.00. Информация по тел. 79-07-46. Жукова Галина Петровна.
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