План основных мероприятий города Хабаровска на 17 января 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 17 января 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

17 января

Мэрия. Пресс-конференция вице-мэра города В.Ф. Лебеды на тему «Инвестиционный климат города Хабаровска». Большой зал. 11.00.

Краснофлотский район. Совещание с руководителями управляющих компаний, жилищных предприятий и коммунальных служб района «Об оперативной обстановке по ЖКХ в районе». Зал заседаний комитета по управлению районом, ул. Руднева, 43. 09.30. Информация по тел. 79-07-23. Леванова Людмила Ивановна.

Центральный район. Прием граждан по вопросам землепользования (17, 19 января). Комитет по управлению районом, ул. Фрунзе, 60. 09.00. Информация по тел. 40-89-26.

Краснофлотский район. Заседание «круглого стола» на тему «Осуществление воспитательной и профилактической работы с несовершеннолетними, оставшимися без попечения родителей». Машиностроительный техникум, ул. Тихоокеанская, 171. 14.00. Информация по тел. 79-07-46. Жукова Галина Петровна.