Информация городской диспетчерской службы на 17 января 2017 года

По состоянию на 7.00 часов 17 января в Хабаровске нет отключений отопления и горячего водоснабжения. Из-за порыва на водоводе без холодной воды временно остаются дома 9,11,11а,13 и15 по улице Лазо. Газом заправлено 14 ГРУ или 41,51 тонны топлива. В городе не работает 104 лифта. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работала 91, а ночью – 39 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 15,8 кубометра мусора и 997 кубометров снега. На хабаровские трассы высыпано 309,5 тонны песчано-соляной смеси и 6,5 тонн противогололедного реагента. За нарушение правил парковки эвакуировано 14 автомобилей.

По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 37 ДТП, зафиксировано 1 возгорание, на пульт «03» поступило 900 вызовов. Сегодня утром на маршруты вышла 371 единица транспорта: 41 трамвай, 20 троллейбусов, 310 автобусов.