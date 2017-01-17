За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
На контроле находится 1 чрезвычайная ситуация, связанная с взрывом бытового газа в многоквартирном доме в г. Советская – Гавань. 07.12.2016 г. в квартире № 80 жилого многоэтажного дома, расположенного по адресу: г. Советская Гавань, ул. Рабочая 13 произошел взрыв бытового газа с последующим пожаром на площади 60 м2. В результате разрушены квартиры № 79 и № 80, лестничный пролет в подъезде, повреждены оконные блоки и балконные стекла в доме 13 по ул. Рабочая.
В населенных пунктах региона за прошедшие сутки зарегистрировано 15 пожаров.
На учете в ГИМС Главного управления состоит 11 ледовых переправ (Верхнебуреинский район – 1, район им. Полины Осипенко – 2, Комсомольский МР- 1, Николаевский МР-1, МР им.Лазо-1, Охотский МР-2, Амурский МР-1, Тугуро-Чумиканский-1). За сутки открылась одна ледовая переправа (МР им. Лазо, через р. Катэн). Госинспекторами ГИМС осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед подледного лова рыбы.
За прошедшие сутки землетрясений на территории края не зарегистрировано.
Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.
Работа коммунальных и дорожных служб: 16.01.2017 г. для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи пескогравийной массы и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 120 ед. техники; в г. Хабаровске 3050 чел. 173 ед. тех., вывезено 415 м3 снега, посыпано ПСС 208,2 т.
Биолого-социальная обстановка: по данным ТУ Роспотребнадзора в период с 09.01.2017 г. по 15.01.2017 г. зарегистрировано 10459 случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Темп заболеваемости выше в 3,1 раза по сравнению с прошлой неделей. В целом эпидпорог по краю превышен на 61,6 %. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом выше эпидемического порога в г. Хабаровск, Хабаровском, Бикинском, Советско-Гавансокм и Верхнебуреинском районах.
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Административные районы
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Осадки
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Ветер
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Температура
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ночью
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днем
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Хабаровск
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днем возможен небольшой снег
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северный 3-8 м/с
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от -20ºС до -22ºС
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от -12ºС до -14ºС
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Южные районы
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преимущественно без осадков
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западный, северо-западный
6-11 м/с
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от -17ºС до -24ºС
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от -9ºС до -15ºС
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Центральные районы
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преимущественно без осадков
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северо-западный, северный
2-11 м/с
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от -14ºС до -30ºС
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от -8ºС до -19ºС
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Северные районы
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без осадков
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северо-западный, западный
2-12 м/с
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от -18ºС до -28ºС
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от -12ºС до -20ºС
Возникновения неблагоприятных и опасных явлений не прогнозируется.
Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42
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