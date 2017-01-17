Информплощадку для оценки такси создадут в Хабаровском крае

Вопрос контроля за деятельностью такси в Хабаровском крае обсудили на заседании общественного совета при управлении регионального госконтроля и лицензирования правительства края. Для повышения эффективности качества услуг решили привлечь общественность.

«Мне сказали, что есть задумка наладить общественный контроль, чтобы люди могли сообщать в общественном пространстве, интернете, о нарушениях в сфере перевозок такси. Может где-то похвалить, где-то поругать. Есть популярные сообщества в социальных сетях, в которых люди рассказывают, как их обманывают. Такие записи очень популярны. Можно донести до сведения других людей о том, на каком такси безопаснее и качественнее ездить с водителем, который соблюдает все правила. Сделать это можно, создав определённое сообщество в соцсети, придумать свой хештэг, с помощью которого видны публикации на заданную тему. Так вся информация может оказаться у проверяющих, контролирующих органов», – сказал заместитель начальника управления регионального госконтроля и лицензирования правительства края Владимир Есин.

Предложение поддержали все участники рабочей группы. Добавим, что для повышения качества перевозок в такси между управлением регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края и диспетчерскими службами по заказу такси «Максим – Хабаровск» и «Везёт-ХБ» заключено соглашение. Его ключевым условием является передача заявок только тем перевозчикам, которые зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей или юрлица, а также имеют лицензию на осуществление пассажирских перевозок в легковом такси. ИА «Хабаровский край сегодня»