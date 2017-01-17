В Хабаровском крае открылась одиннадцатая ледовая переправа

В Хабаровском крае допущена к эксплуатации еще одна ледовая переправа. Проезд обустроен в районе имени Лазо через реку Катэн. Сотрудники МЧС обследовали его на безопасность и выдали разрешение на транспортировку грузов и пассажиров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Как уточнили в ГУ МЧС по краю, новый зимник стал уже одиннадцатым по счету. В настоящее время по одной переправе действует в Верхнебуреинском, Комсомольском, Николаевском, Амурском и Тугуро-Чумканском районах, по две – в Охотском, имени Лазо и в районе имени Полины Осипенко. Всего же в этом году планируется открыть 30 ледовых дорог.

Спасатели напомнили, что переправы обустраивают местные власти лишь там, где толщина покрова рек и озер позволяет проехать автомобилям. Крепкий лед на водоемах Хабаровского края еще не установился. Важно помнить, что пересекать водоемы разрешается только в специальных местах. С конца прошлого года уже произошла череда происшествий, приведших к гибели людей на неокрепшем льду.

При возникновении ситуаций, угрожающих жизни и здоровью граждан, необходимо немедленно сообщать по единому номеру службы спасения «112».