Информация городской диспетчерской службы на 18 января 2017 года

По состоянию на 7.00 часов 18 января в Хабаровске нет отключений отопления и холодного водоснабжения. Из-за порывов розливов горячая вода временно не подается в дома: 50 по улице Руднева и 116 по улице Фрунзе. Газом заправлено 11 ГРУ или 35,73 тонны топлива. В городе не работает 112 лифтов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работало 88, а ночью – 38 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 15,2 кубометра мусора и 1911 кубометров снега. На хабаровские трассы высыпано 194 тонны песчано-соляной смеси и 2,1 тонны противогололедного реагента. За нарушение правил парковки эвакуировано 19 автомобилей.

По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 49 ДТП, зафиксировано 4 возгорания, на пульт «03» поступил 781 вызов. Сегодня утром на маршруты вышло 626 единиц транспорта: 40 трамваев, 20 троллейбусов, 566 автобусов.