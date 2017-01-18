Загруженность автобусов в Хабаровске в дневное время оценивается на 2 балла из 5 возможных

Это данные мониторинга, который ведут специалисты управления транспорта администрации города. Они продолжают мониторинг загруженности автобусов, троллейбусов и трамваев, курсирующих по городу. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Сегодня проверка велась на остановке «Гуманитарный университет», через которую проходит 7 маршрутов троллейбусов и автобусов. Рейд прошёл в период с 13.30 до 14.00. В это время автобусы и троллейбусы загружены слабо. Практически все они движутся полупустыми. Пассажиры располагаются на сидячих местах. «В межпиковое время загруженность общественного транспорта в Хабаровске мы оцениваем на 2 балла из 5 возможных. В часы пик – утром и вечером – автобусы, трамваи и троллейбусы загружены на 3-4 балла. На их наполненность сильно влияют погодные условия», - рассказывает главный специалист управления транспорта Ольга Корнева.

Работа по мониторингу загруженности общественного транспорта ведется как на промежуточных, так и на конечных остановках. Применяется и метод одновременной оценки востребованности автобусов, когда проверяющие находятся сразу на нескольких остановках по ходу движения автобусов. Полученные данные будут проанализированы, и в случае необходимости расписание движения общественного транспорта будет скорректировано.