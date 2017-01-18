Жителей Хабаровского края будут штрафовать за препятствия проверке газового оборудования

Госжилнадзор управления регионального государственного контроля и лицензирования Правительства региона получил новые полномочия для борьбы с теми, кто препятствует своевременной проверке газового оборудования. Соответствующие поправки внесены в Кодекс об административных правонарушениях. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

О том, что именно грозит гражданам, а также должностным и юридическим лицам, сегодня в ходе брифинга рассказал замначальника управления регионального государственного контроля и лицензирования Правительства края Александр Саласин.

«Это очень серьезный вопрос, который коснется большого числа граждан и юридических лиц. Усиление контроля по газовому оборудованию Правительство края ведет для обеспечения безопасности жизни и здоровья людей. Инспекторы будут проводить необходимые проверки – как в домах, так и в квартирах граждан. Нужно, чтобы и сами жильцы проявляли бдительность и при необходимости сообщали о нарушениях», – отметил Александр Саласин.

По его словам, отныне на органы Государственного жилищного надзора в крае возложены полномочия, позволяющие штрафовать тех, кто уклоняется от заключения договора на техобслуживание и ремонт газового оборудования, а также препятствует газовикам в проведении проверок на предприятиях и в жилых помещениях.

Кроме того, инспекторы Госжилнадзора накажут рублем специализированные организации, нарушающие требования к качеству, срокам и периодичности работ по техобслуживанию и ремонту газового оборудования. За уклонение от его замены штрафовать будут граждан, управляющие компании и ТСЖ.

Размер штрафа для физических лиц может составить до 2 тыс. рублей, для должностных – до 20 тысяч, для организаций – до 100 тысяч рублей. Если правонарушение привело к аварии или угрожало жизни и здоровью людей, то наказание может достигнуть 30 тыс., 100 тыс. и 400 тысяч рублей соответственно. Более строгие взыскания предусмотрены за повторные нарушения.

Александр Саласин также заявил, что отныне предприниматели, которые хотят заниматься техническим обслуживанием, ремонтом и диагностикой внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, обязаны уведомить Госжилнадзор о начале предпринимательской деятельности.