Этап всероссийской массовой гонки «Лыжня России – 2017» пройдёт в Хабаровском крае

12 февраля в Хабаровском крае пройдет региональный этап всероссийской массовой гонки «Лыжня России – 2017». Участие в забегах смогут принять как любители, так и профессиональные спортсмены. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Старты организуют практически во всех районах и городах края. Наиболее массовые забеги пройдут в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Амурске, Советской Гавани, Николаевске-на-Амуре, поселках Солнечный и Ванино, районе имени Лазо.

В качестве основного места гонки в Хабаровском крае определена учебно-спортивная база «Ильинка». Здесь организаторы ожидают около 1,5 тысяч человек, которые выйдут на старт в 12:00. Участников ждут дистанции на 5 и 10 километров. Первая - для юношей и девушек 1999 года рождения и моложе, вторая для тех, кто родился в 1998 году и раньше. Для руководителей органов исполнительной власти и законодательной Думы Хабаровского состоится VIP-гонка.

Регистрацию можно будет пройти на месте. Специальная комиссия начнет работу в 8:30.

Победители и призёры будут награждены медалями, дипломами и памятными призами.