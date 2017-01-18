Сегодня проходит международная акция «День музейных селфи», целью которой является популяризация музеев во всем мире. - Мы предлагаем посетителям поддержать данную акцию и присоединиться к ней в социальных сетях, – сообщили в Комсомольском музее изобразительных искусств. - Для этого нужно сфотографироваться на фоне музейных экспонатов и поделиться снимками в социальных сетях, используя хэштег #MuseumSelfie.
День музейных селфи был придуман активистами из проекта Culture Themes в конце января 2014. Тогда команда музейных специалистов решила, что привлечь внимание людей к культуре, попросив посетителей музеев снимать «селфи» на фоне портретов и скульптур – интересная идея.
Инициаторы акции вдохновились блогом лондонского антропологического и естественно-исторического Музея Хорнимана. Редакторы-составители данного ресурса собирали селфи посетителей, сделанные напротив неправильно набитого чучела моржа, на теле которого нет складок.
Примечательно, что сейчас в Краеведческом музее имени Гродекова, где проходит выставка «Заповедная Россия», также можно сфотографироваться с моржом. Особенность этого экспоната в том, что ни одно животное при его изготовлении не пострадало, а от живого представителя морской фауны моржа не отличить. ИА «Хабаровский край сегодня»
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