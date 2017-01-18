Лучшие национальные хореографические коллективы примут участие в международном фестивале «Созвездие наций», который пройдет Хабаровске 25-26 марта. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
Как сообщили в управлении по реализации государственной национальной политики Губернатора и Правительства края, площадка в краевом дворце дружбы «Русь» объединит любительские и профессиональные коллективы, которые посоревнуются в нескольких видах танцев. Это этнический, народно-сценический, стилизованный народный, эстрадный и классический. В отдельное направление выделено под современную хореографию молодежных субкультур.
«Главная задача, которую мы преследуем – популяризация различных видов национального хореографического искусства, расширение творческих и культурных связей между представителями народов. В связи с этим особых ограничений перед участниками мы не ставим. Состав и количество групп не ограничены, заявку могут подать как солисты, дуэты, так и различные творческие объединения, например ансамбли», - рассказала консультант отдела по взаимодействию с национальными и религиозными объединениями Татьяна Аршинова.
По ее словам, с 1 февраля по 20 марта на площадке дворца дружбы «Русь» будет проводиться предварительный отбор, после которого конкурсная комиссия примет решение о допуске претендентов.
Местным коллективам необходимо лично участвовать в просмотре, иногородние могут прислать видеозапись. Все материалы, а также заявки будут приниматься по адресу: 680003, г. Хабаровск, ул. Герцена,2, отдел развития национальных культур, либо по электронной почте - Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..
Подробности также можно узнать по телефонам: 8 (4212) 91-01-46, 8 (4212) 91-01-40.
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