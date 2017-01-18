После новогодних праздников число заболевших составляет около 5200 человек. В целом, по данным управления здравоохранения администрации города, эпидемический порог превышен на 43%. Об этом РИА "27 Регион" сообщил сотрудник пресс-службы администрации г. Хабаровска Светлана Сенникова.
«Как и ожидалось, прошёл благоприятный период, когда было зафиксировано снижение заболеваемости, потому что во время каникул люди не обращались в поликлиники и лечились самостоятельно. Преобладающее число заболевших – это дети. Заболело в 4 раза больше детей школьного возраста. У детей 3-6 лет эпидпорог превышен на 30,6%, у ребят с 7 до 14 лет – на 60%. Но радует то, что это не грипп, а ОРВИ. За неделю зафиксировано только 25 случаев гриппа. Новых случаев внебольничной пневмонии также нет», - рассказала заместитель начальника управления здравоохранения администрации Хабаровска Галина Аристова.
В учреждениях с массовым пребыванием людей продолжаются мероприятия эпидемического периода, куда входят проветривание и санитарная обработка помещений с применением дезинфицирующих средств, утренние фильтры в детских садах и школах, масочный режим. Кроме того, руководители образовательных учреждений проходят обучение у специалистов Роспотребнадзора. Для снижения риска заболеваний медики советуют ограничить пребывание в местах массового скопления людей, ежедневно делать влажную уборку и проветривать помещения, соблюдать правила личной гигиены.
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