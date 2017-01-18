В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 19 января 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
19 января
Школа управленческого мастерства «От внедрения стандартов к новому качеству образования». Лицей «Ритм». 10.00. Информация по тел. 40-90-85. Лалетина Ольга Сергеевна.
Кировский район. Торжественное открытие месячника патриотической работы. Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 15.00. Информация по тел. 41-95-18. Онищук Ирина Игоревна.
Центральный район. Награждение участников районного смотра-конкурса «Лучший зимний двор, лучший фасад». Актовый зал комитета по управлению районом, ул. Фрунзе, 60. 15.00. Информация по тел. 32-79-82. Корель Юлия Владиславовна.
Центральный район. Участие в рейде по осмотру нестационарных торговых объектов, установленных по ул. Ленина с целью заключения договоров на благоустройство и содержание закрепленных территорий. Информация по тел. 40-89-26.
Центральный район. Проведение рейдового мероприятия по территории частной застройки. Частный сектор. 14.30. Информация по тел. 40-89-25. Прокопенко Роман Павлович.
Первенство города по боксу (19-21 января). Культурно-спортивный комплекс «Арсеналец», ул. Тихоокеанская, 60. Открытие – 13.30. Информация по тел. 78-10-28. Егоров Николай Николаевич.
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