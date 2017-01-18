22 января в Хабаровском крае откроются V Межрегиональные Проскуринские чтения. Литературный проект организован краевым министерством культуры, Дальневосточной государственной научной библиотекой и Центральной городской библиотекой имени П.Л. Проскурина г. Брянска. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
Участие в мероприятии примут представители педагогического сообщества, библиотечной, музейной и литературной общественности, деятели культуры, жители краевой столицы.
Литературный проект, посвященный памяти писателя и поэта, Героя соцтруда, обладателя государственных премий Петра Проскурина ранее уже прошел в Брянской, Орловской и Тверской областях.
«Уверена, Проскуринские чтения привлекут широкое внимание общественности и послужат популяризации многогранного литературного творчества выдающегося русского писателя Петра Проскурина. Запланированные нами мероприятия позволят жителям края осмыслить и проанализировать его творческий путь, в том числе в период жизни и работы на Дальнем Востоке», - отметила и.о. министра культуры края Марина Лоскутникова.
Участникам проекта расскажут о литературном наследии Петра Проскурина, его творческом пути. Также они смогут посетить литературно-музыкальную гостиную «Лира», где специалисты расскажут о хабаровском периоде жизни и творчества писателя. Одновременно начнет работу книжная экспозиция «Пётр Проскурин и Дальний Восток. У истоков творчества».
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