Хабаровский край присоединится к проекту «Проскуринские чтения»

22 января в Хабаровском крае откроются V Межрегиональные Проскуринские чтения. Литературный проект организован краевым министерством культуры, Дальневосточной государственной научной библиотекой и Центральной городской библиотекой имени П.Л. Проскурина г. Брянска. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Участие в мероприятии примут представители педагогического сообщества, библиотечной, музейной и литературной общественности, деятели культуры, жители краевой столицы.

Литературный проект, посвященный памяти писателя и поэта, Героя соцтруда, обладателя государственных премий Петра Проскурина ранее уже прошел в Брянской, Орловской и Тверской областях.

«Уверена, Проскуринские чтения привлекут широкое внимание общественности и послужат популяризации многогранного литературного творчества выдающегося русского писателя Петра Проскурина. Запланированные нами мероприятия позволят жителям края осмыслить и проанализировать его творческий путь, в том числе в период жизни и работы на Дальнем Востоке», - отметила и.о. министра культуры края Марина Лоскутникова.

Участникам проекта расскажут о литературном наследии Петра Проскурина, его творческом пути. Также они смогут посетить литературно-музыкальную гостиную «Лира», где специалисты расскажут о хабаровском периоде жизни и творчества писателя. Одновременно начнет работу книжная экспозиция «Пётр Проскурин и Дальний Восток. У истоков творчества».