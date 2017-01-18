Выставка работ архитектурной студии «МасШтаб» «Большие секреты маленьких мастеров» открылась в КНОТКе. Ее участники –дети, возраст которых от трех до 10 лет. Каждая работа объединяет в себе несколько различных техник: мозаика, бумаго-пластика, графика и живопись.
Здесь можно увидеть архитектурную панораму Хабаровска, цикл работ «мечты о Барселоне» и тематические работы, посвященные парку «Северный».
– Это первая большая выставка нашей студии. Самое интересное в работах– это то, что дети воспринимают Хабаровск как прекрасное, волшебное места. Привычные нам парки и улицы в работах ребят превратились в фантастические сказочные пейзажи, - рассказала один из организаторов мероприятия Алина Иванова.
В рамках выставки также пройдут мастер-классы, на которых мастера знакомят участников с необычными техниками исполнения. Принять участие в мастер-классе может каждый желающий. Для этого достаточно записаться по телефону: 8 914 771 00 64. Выставка будет работать до 28 января. Место проведения: ул. Фрунзе 69, А. todaykhv.ru
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