Информация городской диспетчерской службы на 19 января 2017 года

По состоянию на 7.00 часов 19 января в Хабаровске нет отключений отопления, горячего и холодного водоснабжения. Газом заправлено 16 ГРУ или 48,96 тонны топлива. В городе не работает 111 лифтов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работало 88, а ночью – 42 единицы техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 15,8 кубометра мусора и 2015 кубометров снега. На хабаровские трассы высыпано 588 тонн песчано-соляной смеси и 11,7 тонны противогололедного реагента. За нарушение правил парковки эвакуировано 18 автомобилей.

По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 52 ДТП, зафиксировано 2 пожара 1 возгорание, на пульт «03» поступило 846 вызовов. Сегодня утром на маршруты вышло 648 единиц транспорта: 41 трамвай, 21 троллейбусов, 586 автобусов.