За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
На контроле находится 1 чрезвычайная ситуация, связанная с взрывом бытового газа в многоквартирном доме в г. Советская – Гавань. 07.12.2016 г. в квартире № 80 жилого многоэтажного дома, расположенного по адресу: г. Советская Гавань, ул. Рабочая 13 произошел взрыв бытового газа с последующим пожаром на площади 60 м2. В результате разрушены квартиры № 79 и № 80, лестничный пролет в подъезде, повреждены оконные блоки и балконные стекла в доме 13 по ул. Рабочая.
В населенных пунктах региона за прошедшие сутки зарегистрировано 13 пожаров.
На учете в ГИМС Главного управления состоит 13 ледовых переправ (Верхнебуреинский район – 1, район им. Полины Осипенко – 3, Комсомольский МР- 1, Николаевский МР-1, МР им.Лазо-3, Охотский МР-2, Амурский МР-1, Тугуро-Чумиканский-1). Госинспекторами ГИМС осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед подледного лова рыбы.
За прошедшие сутки землетрясений на территории края не зарегистрировано.
Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.
Работа коммунальных и дорожных служб: 18.01.2017 г. для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи пескогравийной массы и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 81 ед. техники; в г. Хабаровске 3411 чел. 189 ед. тех., вывезено 753 м3 снега, посыпано ПСС 312 т.
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Административные районы
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Осадки
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Ветер
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Температура
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ночью
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днем
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Хабаровск
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ночью небольшой снег, днем без существенных осадков
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западный 3-8 м/с.
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от -17ºС до -19ºС
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от -11ºС до -13ºС
|
Южные районы
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местами небольшой снег
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западный 5-10 м/с
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от -15ºС до -20ºС
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от -9ºС до -14ºС
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Центральные районы
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местами небольшой снег
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западный,
северо-западный 5-10 м/с
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от -15ºС до -35ºС
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от -8ºС до -24ºС
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Северные районы
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местами небольшой снег (Тугуро-Чумиканский, Охотский районы – преимущественно
без осадков)
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западный,
северо-западный 5-14 м/с
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от -23ºС до -35ºС
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от -16ºС до -23ºС
Возникновения неблагоприятных и опасных явлений не прогнозируется.
Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42
Единый телефон спасения 112
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