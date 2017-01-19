Оперативная информация на 19 января 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

На контроле находится 1 чрезвычайная ситуация, связанная с взрывом бытового газа в многоквартирном доме в г. Советская – Гавань. 07.12.2016 г. в квартире № 80 жилого многоэтажного дома, расположенного по адресу: г. Советская Гавань, ул. Рабочая 13 произошел взрыв бытового газа с последующим пожаром на площади 60 м2. В результате разрушены квартиры № 79 и № 80, лестничный пролет в подъезде, повреждены оконные блоки и балконные стекла в доме 13 по ул. Рабочая.

В населенных пунктах региона за прошедшие сутки зарегистрировано 13 пожаров.

На учете в ГИМС Главного управления состоит 13 ледовых переправ (Верхнебуреинский район – 1, район им. Полины Осипенко – 3, Комсомольский МР- 1, Николаевский МР-1, МР им.Лазо-3, Охотский МР-2, Амурский МР-1, Тугуро-Чумиканский-1). Госинспекторами ГИМС осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед подледного лова рыбы.

За прошедшие сутки землетрясений на территории края не зарегистрировано.

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Работа коммунальных и дорожных служб: 18.01.2017 г. для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи пескогравийной массы и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 81 ед. техники; в г. Хабаровске 3411 чел. 189 ед. тех., вывезено 753 м3 снега, посыпано ПСС 312 т.