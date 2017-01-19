Жители Хабаровского края приглашаются к участию в фотоконкурсе «Водные сокровища России»

В рамках Года экологии Федеральное агентство водных ресурсов объявило Всероссийский конкурс фотографий родного края «Водные сокровища России». Принять в нем участие, прислав свои работы, приглашается каждый житель Хабаровского края. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Как сообщили в региональном министерстве природных ресурсов, конкурс проходит в восьми основных номинациях: «Пейзажи», «Люди и вода», «Цивилизация и вода», «Гидротехнические сооружения», «Вода – колыбель жизни», «Вода как стихия», «Пропаганда экологической безопасности», «Береги берега». Заявить свои творческие работы может любой житель Российской Федерации старше 16 лет. Кроме того, отдельная номинация «Вода глазами ребенка» предусмотрена для детей в возрасте от 6 лет.

От каждого автора принимается не более одной фотографии для каждого конкурсного направления. В детской номинации – до трех работ от участника.

Прием заявок продлится до 1 октября 2017 года. Победителей будут определять путем открытого Интернет-голосования на сайте Росводресурсов по итогам каждого месяца. Фотографии, набравшие наибольшее количество баллов, примут участие в финальном голосовании. Абсолютными победителями признают по три работы в каждой номинации. Награждение авторов состоится в декабре 2017 года в Москве.

Получить подробную информацию об условиях и сроках проведения Всероссийского конкурса «Водные сокровища России», а также отдать свой голос за понравившуюся фотографию, можно на сайте Росводресурсов http://voda.mnr.gov.ru.