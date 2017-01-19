Завершены выплаты в размере 25 тыс рублей из средств материнского (семейного) капитала. Всего в территориальные органы ПФР Хабаровского края в период с 24 июня по 30 ноября 2016 года обратилось 25 156 человек, решения по поданным заявлениям были приняты и в декабре прошли последние выплаты, сообщает пресс-служба ОПФР по Хабаровскому краю.
- На счета владельцев материнского (семейного) капитала Отделением ПФР по Хабаровскому краю перечислено более 610 млн рублей, - отмечает в сообщении главный специалист-эксперт группы по взаимодействию со СМИ ОПФР по Хабаровскому краю Юрий Колмыков.
В целом с момента начала действия программы материнского капитала в Хабаровском крае выдано 69 тыс сертификатов, в том числе за 2016 год – 8 356. Полностью распорядились средствами материнского капитала более 18 тыс семей. ИА «Хабаровский край сегодня»
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