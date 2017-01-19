Первый этап конкурса «Педагогический звездопад» начался в Хабаровске.

За звание лучших педагогов будут состязаться 128 участников, среди них 33 молодых учителя. Их заявки сейчас рассматривает конкурсная комиссия. В этом году в управлении образования расширили список номинаций, теперь их 8. Свой профессионализм покажут молодые специалисты и педагоги со стажем. Об этом РИА "27 Регион" сообщил сотрудник пресс-службы администрации г. Хабаровска Светлана Сенникова.

Лучших определят среди классных руководителей, педагогов дошкольных учреждений, педагогов-психологов, преподавателей ОБЖ и молодых специалистов. Победителей также выявят в номинациях «Лучший учитель года» и «Самый классный классный». Участие в конкурсе в этом году примут и педагоги, которые работают в образовательных учреждениях с коррекционными классами.

«Для каждой номинации будут конкурсные испытания. Например, это учебное занятие и его самоанализ, также специалисты представят свой педагогический опыт. Будут методические семинары и творческие презентации. В финале пройдут мастер-классы и педсовет, а в суперфинале состоится заседание «круглого стола», - рассказала начальник лаборатории центра развития образования г. Хабаровска Ирина Сентерева.

Критерии оценивания остаются прежними. Жюри будет определять, как педагоги применяют в своей деятельности современные методы обучения, общую и профессиональную эрудицию учителей, их умение наладить контакт с учениками. Итоги заочного тура подведут в конце января, конкурс продлится в течение всего февраля. Победители в каждой номинации получат дипломы и денежные премии.