План основных мероприятий города Хабаровска на 20 января 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 20 января 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

20 января

Кировский район. Заседание комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки жителям района. Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел.41-95-58. Ершова Елена Григорьевна.

Индустриальный район. Мероприятие по теме «Здоровый образ жизни» - «Планирование семьи, ответственное партнерство, о вреде абортов, профилактика поведенческих болезней». Школа № 39, ул. Краснореченская, 19. 12.00. Информация по тел.: 40-90-35, 40-90-36. Кремлякова Елена Владимировна.

Центральный район. Проведение рейда на территории частной застройки. Частный сектор, ул. Сеченова. 14.30. Информация по тел. 40-89-26.