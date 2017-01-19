В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 20 января 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
20 января
Кировский район. Заседание комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки жителям района. Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел.41-95-58. Ершова Елена Григорьевна.
Индустриальный район. Мероприятие по теме «Здоровый образ жизни» - «Планирование семьи, ответственное партнерство, о вреде абортов, профилактика поведенческих болезней». Школа № 39, ул. Краснореченская, 19. 12.00. Информация по тел.: 40-90-35, 40-90-36. Кремлякова Елена Владимировна.
Центральный район. Проведение рейда на территории частной застройки. Частный сектор, ул. Сеченова. 14.30. Информация по тел. 40-89-26.
Последние новости
Предыдущие новости
- Проезд в автобусах Хабаровска может подорожать - 19/01/2017 06:22
- Первый этап конкурса «Педагогический звездопад» начался в Хабаровске. - 19/01/2017 05:26
- Более 25 тыс семей Хабаровского края получили выплату из маткапитала - 19/01/2017 04:22
- Впервые в Хабаровском крае пройдёт крупнейшее в мире первенство по стратегическому планированию - 19/01/2017 03:22
- Жители Хабаровского края приглашаются к участию в фотоконкурсе «Водные сокровища России» - 19/01/2017 01:44