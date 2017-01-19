Полный список парикмахерских, ателье, фотосалонов и химчисток, предоставляющих пожилым гражданам льготы в первом полугодии 2017 года, размещен на сайте администрации города в разделе управления торговли, питания и бытового обслуживания. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
На страничке указаны адреса и телефоны парикмахерских, химчисток и ателье, а также цены на их услуги. Так, в 34 парикмахерских Хабаровска стоимость женской стрижки варьируется от 150 до 400 рублей, а мужской – от 100 до 350 рублей. В некоторых салонах ветеранам и участникам Великой Отечественной войны предоставляется скидка в размере 50 процентов от действующего прейскуранта.
В парикмахерской ИП Бельниченко Е.Н. (ул. Владивостокская, 24) стрижка для этой льготной категории хабаровчан обойдется в 50 рублей, ИП Ланец А.А. (ул. Вахова, 7) обслуживает ветеранов войны по заявкам на дому, а также в салоне бесплатно. Безвозмездно их постригут также в парикмахерских «Татьяна» (ул. Клубная, 23) и «Ольга» (ул. ДОС, 8). В перечне, помимо парикмахерских, два фотоцентра, четыре ателье по пошиву и ремонту одежды, две химчистки и пять точек по ремонту обуви.
В городском управлении торговли, питания и бытового обслуживания советуют информацию о льготах и времени обслуживания уточнять по телефонам учреждений, а также напоминают, что при получении услуги нужно предъявить необходимый документ – паспорт или соответствующие удостоверения. Перечень предприятий бытового обслуживания, оказывающих услуги пожилым гражданам со скидкой на первое полугодие 2017 года, размещен на официальном сайте администрации города по адресу: https://www.khabarovskadm.ru/service/index.php?ELEMENT_ID=731537
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