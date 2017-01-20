С 28 января 2017 года начинается запись детей в первые классы общеобразовательных учреждений города Хабаровска

С этого дня по 31 августа еженедельно по четвергам с 14 до 18 часов в управлении образования администрации города будет работать телефонная «горячая линия». Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Горожане могут обращаться по вопросам записи детей в школу по телефонам:

40-90-81, 40-90-82, 40-90-83, 40-90-84, 40-90-85, 40-90-96, 40-90-98.

Помимо этого, по субботам с 28 января по 25 февраля с 9 до 13 часов будет работать дежурный специалист, к которому можно обращаться по вопросам записи детей в 1-й класс – телефон 40-90-98.