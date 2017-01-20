На сайте Хабаровского регионального отделения Фонда социального страхования РФ заработал специализированный сервис получения статуса пособия, переданного работодателем в ФСС для расчета и оплаты. Он предназначен для оперативного получения информации любым внешним пользователем.
- Сервис будет полезен всем работодателям, работникам и членам их семей, - уточнили в региональном отделении Фонда социально страхования. - Можно отслеживать онлайн ход обработки и начисления больничных и декретных пособий: документы приняли-отказали, начислили, перечислили. Это очень удобно. В любое время человек может зайти и посмотреть, вместо того, чтобы висеть на телефоне.
Для запроса сведений по пособию необходимо знать начальные параметры для поиска: номер листка нетрудоспособности, регистрационный номер - для юридических лиц, СНИЛС - для физического лица. Сервис не требует предварительной авторизации на ресурсах ФСС и доступен на сайте во закладке «Пособия - Выплаты пособий застрахованным» todaykhv.ru
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