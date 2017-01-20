Оперативная информация на 20 января 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. В населенных пунктах региона за прошедшие сутки зарегистрировано 6 пожаров.

На учете в ГИМС Главного управления состоит 13 ледовых переправ (Верхнебуреинский район – 1, район им. Полины Осипенко – 3, Комсомольский МР- 1, Николаевский МР-1, МР им.Лазо-3, Охотский МР-2, Амурский МР-1, Тугуро-Чумиканский-1). Госинспекторами ГИМС осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед подледного лова рыбы.

За прошедшие сутки землетрясений на территории края не зарегистрировано.

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Работа коммунальных и дорожных служб: 19.01.2017 г. для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи пескогравийной массы и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 77 ед. техники; в г. Хабаровске 3432 чел. 190 ед. тех., вывезено 798 м3 снега, посыпано ПСС 95,4 т.

Биолого-социальная обстановка: по данным ТУ Роспотребнадзора в период с 09.01.2017 г. по 15.01.2017 г. зарегистрировано 10459 случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Темп заболеваемости выше в 3,1 раза по сравнению с прошлой неделей. В целом эпидпорог по краю превышен на 61,6 %. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом выше эпидемического порога в г. Хабаровск, Хабаровском, Бикинском, Советско-Гавансокм и Верхнебуреинском районах.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск без существенных осадков западный 2-7 м/с. от -21ºС до -23ºС от -13ºС до -15ºС Южные районы местами небольшой снег западный 5-10 м/с от -19ºС до -24ºС от -10ºС до -15ºС Центральные районы местами небольшой снег (Советско-Гаванский, Ванинский р-ны-преимущественно без осадков) западный, северо-западный 2-8 м/с от -13ºС до -35ºС от -9ºС до -25ºС Северные районы преимущественно без осадков западный, северо-западный 3-11 м/с от -21ºС до -33ºС от -16ºС до -26ºС

Возникновения неблагоприятных и опасных явлений не прогнозируется.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения 112