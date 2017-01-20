За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. В населенных пунктах региона за прошедшие сутки зарегистрировано 6 пожаров.
На учете в ГИМС Главного управления состоит 13 ледовых переправ (Верхнебуреинский район – 1, район им. Полины Осипенко – 3, Комсомольский МР- 1, Николаевский МР-1, МР им.Лазо-3, Охотский МР-2, Амурский МР-1, Тугуро-Чумиканский-1). Госинспекторами ГИМС осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед подледного лова рыбы.
За прошедшие сутки землетрясений на территории края не зарегистрировано.
Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.
Работа коммунальных и дорожных служб: 19.01.2017 г. для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи пескогравийной массы и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 77 ед. техники; в г. Хабаровске 3432 чел. 190 ед. тех., вывезено 798 м3 снега, посыпано ПСС 95,4 т.
Биолого-социальная обстановка: по данным ТУ Роспотребнадзора в период с 09.01.2017 г. по 15.01.2017 г. зарегистрировано 10459 случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Темп заболеваемости выше в 3,1 раза по сравнению с прошлой неделей. В целом эпидпорог по краю превышен на 61,6 %. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом выше эпидемического порога в г. Хабаровск, Хабаровском, Бикинском, Советско-Гавансокм и Верхнебуреинском районах.
|
Административные районы
|
Осадки
|
Ветер
|
Температура
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ночью
|
днем
|
Хабаровск
|
без существенных осадков
|
западный 2-7 м/с.
|
от -21ºС до -23ºС
|
от -13ºС до -15ºС
|
Южные районы
|
местами небольшой снег
|
западный 5-10 м/с
|
от -19ºС до -24ºС
|
от -10ºС до -15ºС
|
Центральные районы
|
местами небольшой снег (Советско-Гаванский, Ванинский р-ны-преимущественно без осадков)
|
западный,
северо-западный 2-8 м/с
|
от -13ºС до -35ºС
|
от -9ºС до -25ºС
|
Северные районы
|
преимущественно без осадков
|
западный,
северо-западный 3-11 м/с
|
от -21ºС до -33ºС
|
от -16ºС до -26ºС
Возникновения неблагоприятных и опасных явлений не прогнозируется.
Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42
Единый телефон спасения 112
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