Поиск кандидатов на премию Дьяченко начали в Хабаровске

Мэрия Хабаровска объявила о начале выдвижения кандидатов на присуждение премии первостроителя города Якова Дьяченко. Эта награда вручается ежегодно с 1998 года и является формой поощрения за общественно значимые заслуги в развитии социальной сферы, разработку и внедрение социальных программ, обеспечивающих жизнедеятельность города, способствующих его процветанию и сохранению исторического и культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В 2016 году в положение о премии внесены изменения, согласно которым награда может вручаться не только жителям города, а гражданам РФ и иностранным гражданам. Количество организаций, выдвигающих одного кандидата, должно быть не менее пяти. Документы подаются предприятиями, учреждениями, организациями в срок с 1 февраля по 10 марта включительно в комитеты администрации города по управлению районами, которые передают поступившие документы на рассмотрение городской комиссии.

Традиционно публичное награждение новых лауреатов премии им. Якова Дьяченко с вручением памятного знака состоится в мае в рамках празднования 159-летия Хабаровска. За период с 1998 по 2016 год лауреатами этой почётной награды стали около 140 жителей краевого центра. В их числе ветераны войны и труда, писатели, артисты, художники, музыканты, архитекторы, преподаватели, руководители предприятий и учреждений, известные спортсмены. Также премия присуждена 12 предприятиям, объединениям и творческим коллективам. ИА «Хабаровский край сегодня»