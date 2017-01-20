В Хабаровском крае расширят сеть авиамаршрутов

По поручению Губернатора края Вячеслава Шпорта в ближайшее время в регионе будет расширено авиасообщение. К существующему маршруту Хабаровск – Николаевск-на-Амуре – Аян будет добавлен поселок Нелькан. Перелеты планируется осуществлять два раза в месяц. Первый рейс намечен на 13 февраля. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Как отмечают в министерстве промышленности и транспорта края, новый маршрут будет субсидироваться за счет средств краевого бюджета. В настоящее время стоимость перелета из Аяна в Нелькан обсуждается в комитете по ценам и тарифам Правительства региона. По предварительным оценкам она может составить около трех тысяч рублей.

«Решение о включении еще одного населенного пункта в существующий маршрут было принято в связи с многочисленными обращениями жителей к главе региона. На маршруте будет работать самолет Л-410 Хабаровских авиалиний. Также краевое предприятие обеспечит авиасообщение из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре, Охотск, Аян, Чумикан, Херпучи, Богородское, Совгавань и Комсомольск-на-Амуре. Кроме того авиакомпания «Восток» будет осуществлять перелеты из Николаевска-на-Амуре в Тугур, Тором, Чумикан, Удское», - сообщил и.о. заместителя министра промышленности и транспорта края, начальника управления транспортной инфраструктуры Дмитрий Кирсанов.

Он также добавил, что всего в этом году в региональном бюджете в рамках программы развития транспортной системы Хабаровского края на субсидирование внутрикраевых авиаперелетов запланировано около 345 млн рублей.