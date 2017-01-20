Хабаровским живодеркам предъявили обвинение по четырём статьям УК РФ

Двум жительницам Хабаровска, которые стали фигурантками уголовного дела о жестоких расправах над животными, и их 18-летнему подельнику предъявлено обвинение в окончательном виде, сообщается на сайте СК РФ.

"В зависимости от роли каждого, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными), ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой), ч.1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), ч.2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обвиняемые уже преступили к ознакомлению с материалами дела.

По версии следствия, две несовершеннолетние обвиняемые подруги с июня по август 2016 года с применением садистских методов систематически и жестоко обращались с животными, увечили их и убивали.

В ходе расследования, оперативники вышли еще на ряд преступлений, совершенных девушками как по отдельности, так и совместно с их знакомым. В частности, одна из обвиняемых неоднократно размещала на странице соцсети "ВКонтакте" изображения и тексты, оскорбляющие религиозные чувства верующих. Кроме того, в период с марта по октябрь 2016 года она совместно с другим несовершеннолетним парнем изготовила и разместила в Интернете видеозапись с унижениями мужчины из асоциальной группы. А 28 июля 2016 года обвиняемые девушки совершили разбойное нападение на жителя города Хабаровска.

Следователи указывают на то, что преступления были расследованы в кратчайшие сроки. Менее чем за три месяца было проведено более 400 следственных и процессуальных действий, в том числе в других регионах страны, допрошено более 150 человек, проведено около 40 различных судебных экспертиз.

Правоохранители считают, что по делу собрана достаточная доказательственная база.

Все трое обвиняемых находятся под арестом. "Интерфакс-Дальний Восток"