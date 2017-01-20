С 1 февраля оформить «дальневосточный гектар» можно будет в офисах МФЦ

С 1 февраля 2017 года подать заявление на получение земельного участка по закону о «дальневосточном гектаре» жители Хабаровского края смогут в офисах многофункциональных центров. Соответствующее трехстороннее соглашение заключили региональное управление Росреестра, филиал Кадастровой палаты и МФЦ. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

По информации министерства экономического развития края, в подразделениях МФЦ будут оборудованы специальные рабочие места с доступом в федеральную информационную систему https://надальнийвосток.рф, через которую можно определить границы своего участка и подать заявление. Специалисты многофункциональных центров, в свою очередь, окажут гражданам консультативную помощь и при необходимости помогут оформить документы, даже если человек не зарегистрирован на портале Госуслуг и в других государственных системах.

По данным регионального министерства инвестиционной и земельно-имущественной политики, на сегодняшний день от желающих получить бесплатный гектар на территории Хабаровского края поступило 3672 заявки. Почти 550 из них – после новогодних каникул. За вычетом отозванных и отклоненных, в работе находится 2408 заявлений, соответствующих требованиям закона. В пользование гражданам предоставлено уже 1142 участка. Это свыше 30% всех гектаров, зарегистрированных по Дальнему Востоку в рамках проекта.

Напомним, что со следующей недели по распоряжению Губернатора Вячеслава Шпорта в крае начнут работу четыре мобильные бригады. Специалисты краевых министерств посетят основные поселения всех муниципальных районов и проведут информационные встречи с гражданами, заинтересованными в получении «дальневосточного гектара».

Сегодня стать обладателем своего участка может каждый совершеннолетний житель ДФО, однако уже с 1 февраля 2017 года такую возможность получат все граждане страны.