В Хабаровске состоится популярная молодёжная интеллектуальная игра «Ворошиловский стрелок»

26 и 28 января в 16 часов в Центре патриотического воспитания на интеллектуальном ринге сойдутся команды детских и молодёжных общественных объединений. Молодым людям предстоит состязаться в знаниях об одном из важнейших событий в истории Великой Отечественной войны – это окончательный прорыв блокады Ленинграда и снятие города с осадного положения в ходе операции «Январский гром».

«Ворошиловский стрелок» – игра для людей, способных выдавать нестандартные решения, обладающих пытливым умом, феноменальной памятью и быстрой реакцией. Первый подобный интеллектуальный поединок прошёл в 2008 году на международном форуме «Селигер», после чего приобрел широкую популярность среди молодёжи.

«Интеллектуальная игра именно в таком формате, как шоу «Ворошиловский стрелок», повысит интерес и мотивацию молодёжи к изучению историю Отечества, Великой Отечественной войны. Также ребята смогут на практике понять, что такое слаженная командная работа и взаимовыручка. Мы уверены, что все участники получат от игры много позитивных эмоций», — заявил директор МАУ «Центр патриотического воспитания» Дмитрий Ерещенко.

В интеллектуальной игре примут участие команды, в каждой из которых по четыре человека (капитан и три участника), в двух возрастных категориях: до 18 лет и старше 18 лет. Все участники получат сертификаты за участие. Команде, занявшей первое место, достанутся диплом победителя, кубок и ценные призы. Подать заявку на участие в мероприятии можно по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. . Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 47-53-06, 47-25-98, 89142091314.