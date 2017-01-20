В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 21 и 22 января 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
21 января
Железнодорожный район. Физкультурное мероприятие «Снежные забавы». Подростково-молодежный клуб «Данко», ул. Кочнева, 1а. 12.00. Информация по тел. 47-02-83. Васильченко Татьяна Александровна.
Железнодорожный район. Турнир по дартсу. Школа № 27, ул. Воровского, 24б. 15.00. Информация по тел. 47-02-83. Донец Виктор Михайлович.
Ярмарка выходного дня. Торговый центр «Экодом», ул. Ленинградская, 28. 08.30 – 14.00.
22 января
Ярмарка выходного дня. Торговый центр «Экодом», ул. Ленинградская, 28. 08.30 – 14.00.
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