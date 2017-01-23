Информация городской диспетчерской службы на 23 января 2017 года

По состоянию на 7.00 часов 23 января в Хабаровске нет отключений отопления и горячего водоснабжения. Из-за порыва на водоводе холодная вода временно не подается в дом 4а по улице Геодезической. В городе не работает 112 лифтов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работало 29, а ночью – 26 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 11,5 кубометров мусора и 569 кубометров снега. На хабаровские трассы высыпано 79,4 тонны песчано-соляной смеси.

По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 41 ДТП, зафиксировано 2 пожара и 7 возгораний, на пульт «03» поступил 871 вызов. Сегодня утром на маршруты вышло 640 единиц транспорта: 39 трамваев, 21 троллейбус, 580 автобусов.