Приём заявлений на участие в ЕГЭ-2017 в Хабаровском крае, продлится до 1 февраля

В Хабаровском крае завершается прием заявлений на прохождение единого государственного экзамена. По информации министерства образования и науки региона, в 2017 году ЕГЭ сдадут около 5,5 тысяч выпускников школ. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

«Пакет документов с указанием всех экзаменов, которые планирует пройти школьник, необходимо подать до 1 февраля. Как и раньше, два ЕГЭ – по русскому языку и математике – являются обязательными. Успешная сдача этих предметов необходима для получения аттестата о среднем образовании. Остальные дисциплины сдаются по выбору и нужны, прежде всего, тем, кто намерен продолжить обучение в вузе», - рассказала начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования минобрнауки края Екатерина Кошельникова.

Заявления по месту учебы могут подать как сами старшеклассники, так и их родители на основании документа, удостоверяющего личность. Лица с ограниченными возможностями здоровья также должны предъявить копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а инвалиды – оригинал или заверенную копию справки, подтверждающей инвалидность.

После 1 февраля заявления на участие в ЕГЭ будут приниматься по решению государственной экзаменационной комиссии Хабаровского края только при наличии у заявителя уважительных причин, но не позднее, чем за две недели до начала экзаменов.

Согласно проекту расписания, опубликованного Рособрнадзором, досрочный период ЕГЭ-2017 продлится с 23 марта по 7 апреля. Основной этап начнется 29 мая и завершится 19 июня.

Дополнительную информацию о предстоящих госэкзаменах можно получить по телефону «горячей линии» минобрнауки края (4212) 67-76-88 и на сайте ведомства http://edu27.ru.