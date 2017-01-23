ДГК ограничит подачу тепловой энергии заводу «Амурметалл» за долги в 35 млн рублей

АО «Дальневосточная генерирующая компания» намерено ограничить подачу тепловой энергии крупнейшему металлургическому комплексу Хабаровского края ОАО «Амурметалл». На сегодняшний день долг предприятия перед ДГК составляет свыше 35 миллионов рублей. Амурметалл накапливает задолженность перед энергетиками с ноября 2016 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе АО «Дальневосточная генерирующая компания».

В ноябре 2016 года долг предприятия составил 15 млн рублей, в декабре - 20 млн рублей. По прогнозам специалистов энергокомпании, сумма долга ОАО «Амурметалл» в январе может увеличиться еще на 20 млн рублей.

С декабря 2016 года предприятие-должник уже ввело ограничение подачи тепловой энергии на 23 своих объектах. Всего их более 100. Если вопрос с погашением долга не будет урегулирован, то АО «ДГК» будет вынуждено ввести полное ограничение в подаче тепловой энергии.

«Мы неоднократно обращались к руководству предприятия с требованием оплатить долги, но вопрос так и остается открытым. Сейчас ОАО «Амурметалл» находится в режиме частичного самоограничения объектов в целях исключения наращивания дополнительной задолженности, - отметил заместитель генерального директора АО «Дальневосточная генерирующая компания» по сбыту Дмитрий Богдановский.

Энергетики неоднократно информировали предприятие об имеющейся задолженности и мерах ограничения в случае неплатежей, однако на сегодняшний день переговоры результатов не дали.