Более 400 участников со всего Дальнего Востока соберутся на StartUp Tour в Хабаровске

Завершена регистрация на региональный этап Open Innovations Startup Tour. Он состоится 2-3 февраля в Хабаровске. Это самый масштабный проект в России и СНГ по поиску перспективных инновационных проектов и развитию компетенций начинающих стартап-команд. Организаторами дальневосточного этапа тура выступают Фонд «Сколково», Правительство Хабаровского края, АНО «ДАСИ» и Администрация Хабаровска.

Для участия в мероприятии зарегистрировались более 400 человек из регионов Дальнего Востока и Восточной Сибири. На конкурс подано 89 инновационных проектов в сфере биомедицины, информационных технологий и промышленности. Свои идеи представили участники из Хабаровского и Приморского краев, Сахалинской и Амурской области, Еврейской автономной области, а также из Иркутска и Читы.

Эти проекты пройдут предварительный отбор, после чего наиболее интересные из них будут представлены в ходе стартап-тура 2-3 февраля. Оценку проектам дадут эксперты, менторы и инвесторы, которые приедут в Хабаровск. В их числе – вице-президент Фонда «Сколково» Юрий Сапрыкин, советник президента Фонда «Сколково» Пекка Вильякайнен, генеральный директор технопарка «Сколково» Ренат Батыров, директор BlaBlaCar в России и Украине Алексей Лазоренко и др.

Победители регионального этапа смогут рассчитывать на консультативную поддержку своих проектов, а также получат право на участие в самой крупной стартап-конференции России – Startup Village.

Вместе с тем Open Innovations Startup Tour включает в себя не только конкурс инновационных проектов, но и большую образовательную программу. Принять участие в семинарах и сессиях могут бесплатно все желающие. Эксперты Фонда «Сколково» расскажут о глобальных технологических трендах, совершенствовании профессиональных и личных качеств предпринимателей.

Отметим, что Фонд «Сколково» проводит стартап-туры с 2011 года. За 5 лет работы из проекта выросло целое поколение бизнесменов нового формата. Более 35 тысяч человек посетили образовательные программы, приняли участие в менторских сессиях, около 10 тысяч человек подали заявки на конкурс, проводимый в рамках тура. Целевая аудитория проекта – технологические предприниматели, молодые ученые, корпорации, инвесторы, представители технопарков, менторы и эксперты. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.